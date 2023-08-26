Геймеры назвали лучшие бесплатные игры

XYZ School: россияне назвали Genshin Impact лучшей бесплатной игрой

Китайская RPG Genshin Impact стала лучшей среди бесплатных игр по версии российских геймеров. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

На втором месте оказалась Dota 2. «Турниры по этой игре являются одними из самых популярных в мире, а сумма призового фонда постоянно бьет рекорды», — отметили авторы исследования. Также одной из лучших бесплатных игр россияне назвали League of Legends.

Ниже расположились шутер CS:GO, онлайн-симулятор сражений War Thunder, шутеры Apex Legends и Fortnite, коллекционная карточная игра Hearthston, шутеры Warframe и Overwatch.

«Создание бесплатных игр может быть очень сложным процессом. Ведь разработчики не получают дохода от продажи игры, поэтому им приходится искать другие способы заработка, например, через рекламу или микротранзакции», — прокомментировал исследование продюсер курса «Game Design» в XYZ School Аркадий Стогний. По словам специалиста, создание бесплатной игры — «настоящее искусство».

Ранее российские геймеры перечислили самые красивые, по их мнению, видеоигры. В списке лучших оказались «Ведьмак 3: Дикая Охота», Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2.