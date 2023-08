Геймеры назвали самые красивые видеоигры

XYZ School: россияне назвали «Ведьмак 3: Дикая Охота» самой красивой игрой

Российские геймеры перечислили самые красивые по их мнению видеоигры. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

Большая часть респондентов назвала самой красивой игрой современности «Ведьмак 3: Дикая Охота». По словам геймеров, еще ни один проект не смог обойти ее по качеству графики. На втором месте оказалась Cyberpunk 2077, которая вышла в 2020 году, а затем получила несколько патчей.

На третье место поместили Red Dead Redemption 2. По словам опрошенных, игры покорила геймеров детализированным открытым миром. На четвертой и пятой позициях оказались Horizon Zero Dawn и God of War: Ragnarök соответственно. В десятку попали Death Stranding, The Last of Us Part II, Far Cry 5, The Elder Scrolls V: Skyrim и Atomic Heart.

«В современных играх визуальная составляющая играет огромную роль. Графика является одним из основных элементов, который привлекает внимание игроков. Красочные и реалистичные изображения создают атмосферу и погружают игрока в игровой мир», — заметил продюсер курса «3D-дженералист» в XYZ School Аркадий Стогний.

В конце июля представители XYZ School рассказали, что российские геймеры чаще отдают предпочтение играм в жанрах RPG и avtion. Меньше всего российские геймеры проголосовали за MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), спортивные симуляторы и soulslike-игры.