Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:49, 24 июля 2023Наука и техника

Геймеры назвали любимые жанры видеоигр

XYZ School: россияне назвали RPG своим любимым жанром видеоигр

Фото: Onur Binay / Unsplash

Российские геймеры чаще отдают предпочтение играм в жанрах RPG и avtion. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

Согласно опросу среди, любимым игровым жанром геймеров оказался RPG (Role-Playing Game) — его выбрали 88 процентов респондентов. На второй позиции разместили action — 56 процентов, на третьем месте — шутеры, которые выбрали 52 процента геймеров. Уточняется, что в опросе можно было выбирать несколько вариантов ответа.

В топ также попали survival-игры, которые назвали любимыми 42 процента игроков, стратегии и их поджанры — 39 процентов опрошенных. В десятку вошли интерактивное кино — 33 процента, симуляторы — 30 процентов, квесты и головоломки — 28 процентов, стелс-игры — 24 процента, платформеры — 19 процентов.

Меньше всего российские геймеры проголосовали за MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) — 7 процентов, спортивные симуляторы — 4 процента, soulslike-игры — 3 процента.

В конце июля специалисты онлайн-школы XYZ School выяснили, что в России рекордно выросла доля пиратства в игровой индустрии. Согласно опросу организации, две трети — 69 процентов — геймеров хотя бы раз играли в пиратскую игру в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон о повышении возраста пребывания в запасе

    В Сингапуре предложили необычный способ борьбы с влиянием экстремальной жары

    Разработку складного ноутбука Apple подтвердили

    В Кремле заявили о сохранении опасности новых атак на Крымский мост

    Глава Запорожья заявил о случаях повзводной сдачи в плен солдат ВСУ

    Назван способ снизить цены на бензин в России

    Россиянин избил не пустивших его на концерт «Руки Вверх» полицейских

    Песков заявил об отсутствии ударов России по храмам и социнфраструктуре

    В Кремле прокомментировали утреннюю атаку беспилотников на Москву

    Грета Тунберг оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости