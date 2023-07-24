Геймеры назвали любимые жанры видеоигр

XYZ School: россияне назвали RPG своим любимым жанром видеоигр

Российские геймеры чаще отдают предпочтение играм в жанрах RPG и avtion. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

Согласно опросу среди, любимым игровым жанром геймеров оказался RPG (Role-Playing Game) — его выбрали 88 процентов респондентов. На второй позиции разместили action — 56 процентов, на третьем месте — шутеры, которые выбрали 52 процента геймеров. Уточняется, что в опросе можно было выбирать несколько вариантов ответа.

В топ также попали survival-игры, которые назвали любимыми 42 процента игроков, стратегии и их поджанры — 39 процентов опрошенных. В десятку вошли интерактивное кино — 33 процента, симуляторы — 30 процентов, квесты и головоломки — 28 процентов, стелс-игры — 24 процента, платформеры — 19 процентов.

Меньше всего российские геймеры проголосовали за MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) — 7 процентов, спортивные симуляторы — 4 процента, soulslike-игры — 3 процента.

В конце июля специалисты онлайн-школы XYZ School выяснили, что в России рекордно выросла доля пиратства в игровой индустрии. Согласно опросу организации, две трети — 69 процентов — геймеров хотя бы раз играли в пиратскую игру в 2022 году.