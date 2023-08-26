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13:18, 26 августа 2023Спорт

World Athletics дала право российской бегунье выступать за Швейцарию

World Athletics дала право россиянке Наталье Гемперле выступать за Швейцарию

Фото: Claudio Thoma / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) дала право российской бегунье Наталье Гемперле выступать за Швейцарию. Об этом сообщает ТАСС.

В 2016 году спортсменка вышла замуж за швейцарца Рольфа Гемперле. Таким образом она смогла сменить спортивное гражданство на швейцарское, поскольку прожила в этой стране более трех лет. За Россию бегунья никогда не выступала на легкоатлетических стартах.

21 августа World Athletics разрешила российской бегунье Алсу Богдановой выступать за США. Предыдущее выступление Богдановой в России было в январе 2019 года в Новочебоксарске. Она финишировала третьей в беге на 3000 метров.

17 августа глава World Athletics Себастьян Коу усомнился в том, что российские легкоатлеты смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. «Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень не похоже, что ситуация изменится», — отметил он.

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    Андрей Стрельцов
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