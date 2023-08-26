World Athletics дала право российской бегунье выступать за Швейцарию

World Athletics дала право россиянке Наталье Гемперле выступать за Швейцарию

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) дала право российской бегунье Наталье Гемперле выступать за Швейцарию. Об этом сообщает ТАСС.

В 2016 году спортсменка вышла замуж за швейцарца Рольфа Гемперле. Таким образом она смогла сменить спортивное гражданство на швейцарское, поскольку прожила в этой стране более трех лет. За Россию бегунья никогда не выступала на легкоатлетических стартах.

21 августа World Athletics разрешила российской бегунье Алсу Богдановой выступать за США. Предыдущее выступление Богдановой в России было в январе 2019 года в Новочебоксарске. Она финишировала третьей в беге на 3000 метров.

17 августа глава World Athletics Себастьян Коу усомнился в том, что российские легкоатлеты смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. «Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень не похоже, что ситуация изменится», — отметил он.