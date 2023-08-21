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10:22, 21 августа 2023Спорт

World Athletics разрешила российской легкоатлетке выступать за США

World Athletics разрешила бегунье Алсу Богдановой выступать за США

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) разрешила российской бегунье Алсу Богдановой выступать за США. Об этом сообщает ТАССТАСС.

Под новым флагом спортсменка сможет принять участие в международных соревнованиях. Право заявиться на турниры она получила 28 июня 2023 года. Предыдущее выступление Богдановой в России было в январе 2019 года в Новочебоксарске. Она финишировала третьей в беге на 3000 метров.

Богданова — серебряный призер Кубков России 2017 и 2018 годов в беге на 3000 метров с препятствиями. На соревнованиях она представляла Татарстан.

17 августа глава World Athletics Себастьян Коу усомнился в том, что российские легкоатлеты смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. «Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень не похоже, что ситуация изменится», — отметил он.

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    Андрей Стрельцов
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