World Athletics разрешила российской легкоатлетке выступать за США

World Athletics разрешила бегунье Алсу Богдановой выступать за США

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) разрешила российской бегунье Алсу Богдановой выступать за США. Об этом сообщает ТАССТАСС.

Под новым флагом спортсменка сможет принять участие в международных соревнованиях. Право заявиться на турниры она получила 28 июня 2023 года. Предыдущее выступление Богдановой в России было в январе 2019 года в Новочебоксарске. Она финишировала третьей в беге на 3000 метров.

Богданова — серебряный призер Кубков России 2017 и 2018 годов в беге на 3000 метров с препятствиями. На соревнованиях она представляла Татарстан.

17 августа глава World Athletics Себастьян Коу усомнился в том, что российские легкоатлеты смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. «Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень не похоже, что ситуация изменится», — отметил он.