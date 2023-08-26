Медведев назвал Байдена заложником Украины

Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что Байден превратился в заложника Украины

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена заложником Украины. Об этом пишет ТАСС.

Медведев выразил уверенность в том, что американский лидер вовлечен в ситуцию на Украине «ментально, политически и экономически», что связало ему руки. «Он превратился в заложника Украины. Это его политический курс, что очень печально и для самих США, и для Украины, которая из-за этого продолжает участвовать в этой тяжелой схватке», — сказал замглавы Совбеза.

Он также счел, что глубокая вовлеченность Байдена в украинский конфликт является позорной для главы «столь большой великой державы, такой как США». Кроме того, Медведев отметил, что западные СМИ, политтехнологи и соратники американского президента по Демократической партии «все видят».

«Можно считывать все, что связано с семьей Байдена и его вовлеченностью, это все видят, но демократический лагерь во всем поддерживает своего президента, несмотря на то, что он в состоянии прогрессирующей деменции, а консервативный республиканский лагерь активно оттаптывается на этой теме, активно показывает все неприглядное состояние дел», — констатировал зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев также указал на риски гражданской войны в США. Он подчеркнул, что страна находится в состоянии внутреннего разлада и конфликтует сама с собой.