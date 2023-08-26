Власти Нигера уточнили требования по выезду послов из страны

Советник главы НССР Нигера заявил, что Ниамей высылает только посла Франции

Советник главы созданного мятежниками Нигера Национального совета спасения родины (НССР) уточнил требования по выезду послов из страны. По его словам, Ниамей высылает только посла Франции, передает телеканал Al Hadath.

Чиновник отметил, что французский дипломат Сильвен Иттен должен выехать с территории государства в течение 48 часов.

Советник опроверг информацию о высылке из Нигера послов США, Германии и Нигерии, о котором заявлял ряд СМИ, в том числе AFP. Позже сообщения агентства об этом были удалены.

Ранее Госдепартамент США опроверг сведения о том, что Нигер призывал к выезду из страны американских дипломатов. В ведомстве отметили, что МИД африканского государства связался с США и сообщил, что не призывал к подобным действиям.

