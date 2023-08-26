В США опровергли призыв Нигера о выезде дипломатов из страны

Госдеп США: МИД Нигера не призывал к выезду американских дипломатов из страны

Госдепартамент США опроверг сведения о том, что Нигер призывал к выезду американских дипломатов из страны. В ведомстве отметили, что МИД африканского государства связался с США и сообщил, что не призывал к подобным действиям, передает РИА Новости.

«МИД Нигера сообщил США, что изображения письма с призывом к отъезду определенного дипломатического персонала, циркулирующие в интернете, не были выпущены министерством», — говорится в комментарии Госдепа.

Там добавили, что соответствующего запроса в адрес правительства США не делалось.

Ранее 26 августа телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники сообщил, что мятежники в Нигере потребовали от посла США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон покинуть территорию государства в течение 48 часов.

