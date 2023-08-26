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01:34, 26 августа 2023Мир

Мятежники в Нигере потребовали от посла США покинуть страну

Мятежники в Нигере потребовали от посла США покинуть страну в течение 48 часов

Фото: Pixabay

Мятежники в Нигере потребовали от посла США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон покинуть территорию государства в течение 48 часов, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Фитцгиббон прибыла в столицу Нигера Ниамей 19 августа, однако, как заявлял Госдеп, она не будет вручать верительные грамоты.

Ранее требование покинуть страну было предъявлено послам из Франции, Германии и Нигерии.

Также сообщалось, что свергнутый президент Нигера Мохамед Базум отказался от операции Франции по его освобождению в начале переворота. Отмечается, что он рассчитывал на успех в переговорах с мятежниками, из-за чего отказался от идеи с силовым освобождением.

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    Марина Совина
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