Крупный пожар на стройрынке в Подмосковье попал на видео

МЧС: пожар на стройрынке в Нахабино локализовали на прощали 750 кв. метров

Видео: Telegram-канал МЧС России

Пожар произошел на строительном рынке в подмосковном Нахабино и попал на видео, кадры опубликованы в официальном Telegram-канале МЧС России.

В настоящее время возгорание локализовано на площади 750 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как отмечал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар произошел по адресу Советская, дом 115б, огонь охватил все двухэтажное здание, угрозы соседним постройкам не было.

Ранее мощный пожар на пляже в курортном поселке Небуг в Краснодарском крае попал на видео. Возгорание произошло в техническом ангаре четырехзвездочного отеля Lavicon Hotel Collection, где хранились лодки.