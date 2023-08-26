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00:13, 26 августа 2023Россия

Крупный пожар на стройрынке в Подмосковье попал на видео

МЧС: пожар на стройрынке в Нахабино локализовали на прощали 750 кв. метров
СюжетПожары в России

Видео: Telegram-канал МЧС России

Пожар произошел на строительном рынке в подмосковном Нахабино и попал на видео, кадры опубликованы в официальном Telegram-канале МЧС России.

В настоящее время возгорание локализовано на площади 750 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как отмечал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар произошел по адресу Советская, дом 115б, огонь охватил все двухэтажное здание, угрозы соседним постройкам не было.

Ранее мощный пожар на пляже в курортном поселке Небуг в Краснодарском крае попал на видео. Возгорание произошло в техническом ангаре четырехзвездочного отеля Lavicon Hotel Collection, где хранились лодки.

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    Марина Совина
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