Уголовное преследование Трампа назвали плюсом для его предвыборной кампании

Политолог Дудаков: преследование помогает Трампу в предвыборной кампании

Сейчас уголовное преследование играет на руку бывшему президенту США Дональду Трампу, однако ситуация может измениться, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Посадку политика в тюрьму до президентских выборов эксперт счел маловероятной. «Нужно понимать, что слушания по всем делам, которые заведены против Трампа, начнутся не раньше февраля-марта следующего года и их пик будет, скорее всего, после выборов, поэтому сейчас, конечно, никакой тюрьмы Трампу не грозит», — сказал он.

Политолог полагает, что в данный момент уголовное преследование на руку экс-президенту, так как оно благотворно влияет на электоральный процесс, и у Трампа есть шансы на победу.

«Вокруг Трампа консолидируется республиканский электорат, который недоволен происходящим, поэтому Трамп, очевидно, становится фаворитом на праймериз, его рейтинги подросли — это 62 процента поддержки. Внутри партии он, конечно, свои позиции укрепляет, но, что касается противостояния с [президентом США Джо] Байденом, здесь сложнее оценивать, но, тем не менее, шансы на победу у него тоже имеются. Видно, что многим американским избирателям нынешняя ситуация с политическим преследованием Трампа совсем не нравится», — высказался американист.

Он также отметил, что демократы надеются подорвать репутацию Трампа и разорить его предвыборный штаб этими судебными процессами. «Поэтому проблемы это конечно создает, но прямо сейчас, в моменте, скорее, Трампу помогает, однако в дальнейшем ситуация может поменяться», — заключил Дудаков.

Ранее Трамп прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. По прибытии в тюрьму политик был взят под арест и зарегистрирован в тюремных списках. Арест носил формальный характер. Бывшего президента освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.