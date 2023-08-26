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22:29, 26 августа 2023Мир

В Ватикане назвали главный грех журналистики

Папа Римский Франциск назвал дезинформацию главным грехом журналистики

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Основным грехом журналистики является дезинформация. Такое заявление сделал Папа Римский Франциск, сообщает портал Vatican News.

«Дезинформация, когда журналистика не информирует или информирует плохо», — сказал он. Всего понтифик назвал четыре греха журналистики, в том числе клевету, диффамацию и любовь к скандалам, отметив, что «за скандалы хорошо платят».

Папа Римский отметил, что в настоящее время мир переживает эпоху, когда «все все комментируют». При этом он обратил внимание, что иногда речь идет о словах, не связанных с фактами, и заявлениях, которые появляются до самих фактов.

В 2021 году Папа Римский Франциск поблагодарил журналистов за публикацию информации о священниках-педофилах и иных секс-скандалах в церкви. Тогда он заявил, что находить информацию и бороться с фейками — это миссия журналистов.

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    Марина Совина
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