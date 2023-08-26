В Ватикане назвали главный грех журналистики

Папа Римский Франциск назвал дезинформацию главным грехом журналистики

Основным грехом журналистики является дезинформация. Такое заявление сделал Папа Римский Франциск, сообщает портал Vatican News.

«Дезинформация, когда журналистика не информирует или информирует плохо», — сказал он. Всего понтифик назвал четыре греха журналистики, в том числе клевету, диффамацию и любовь к скандалам, отметив, что «за скандалы хорошо платят».

Папа Римский отметил, что в настоящее время мир переживает эпоху, когда «все все комментируют». При этом он обратил внимание, что иногда речь идет о словах, не связанных с фактами, и заявлениях, которые появляются до самих фактов.

В 2021 году Папа Римский Франциск поблагодарил журналистов за публикацию информации о священниках-педофилах и иных секс-скандалах в церкви. Тогда он заявил, что находить информацию и бороться с фейками — это миссия журналистов.