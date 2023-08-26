Пожар на складе пиротехники в российском регионе попал на видео

В Кемерово на складе с пиротехникой произошел пожар, здание обрушилось

В Кемерове загорелся склад пиротехники. Видео с происшествием в российском регионе публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На попавших в сеть кадрах виден большой столб густого дыма и разлетающиеся салюты, а также слышен характерный звук взрывов пиротехники. По данным канала, здание обрушилось, так как его конструкция не выдержала.

Ранее пожар произошел на строительном рынке в подмосковном Нахабино и попал на видео. Возгорание было локализовано на площади 750 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как отмечал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар произошел по адресу Советская, дом 115б, огонь охватил все двухэтажное здание, угрозы соседним постройкам не было.