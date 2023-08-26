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17:25, 26 августа 2023Бывший СССР

На Украине пожаловались на неспособность оказать большое количество медпомощи

Командир медвойск ВСУ: нет возможности оказывать большое количество медпомощи

Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock / Fotodom

Государственная система управления Украины, как и законодательная база, не способны обеспечить оказание большого количества медицинской помощи в условиях боевых действий. Об этом заявила командующая медицинский войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Татьяна Остащенко в эфире телеканала «Рада».

«Каждый день сталкиваемся с новыми проблемами. Вопросы обрабатываются, но не так быстро, как хотелось бы», — заявила она.

Ранее глава медслужбы батальона «Волки да Винчи» сухопутных войск ВСУ Алина Михайлова заявила, что во фронтовой медицине «все плохо». По ее словам, эвакуация раненного иногда занимает до восьми часов.

«Можем ли мы этим гордиться? Нет. Можем ли повлиять? Да. Мы можем сократить до двух, трех, но час обеспечить не можем», — посетовала медик.

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    Александр Слабиев
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