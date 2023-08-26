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13:08, 26 августа 2023Россия

Медведев порассуждал об отношении США к «войне до последнего украинца»

Зампред Совбеза России Медведев: война до последнего украинца не пугает США

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Война до последнего украинца не пугает США, так как их военно-промышленный комплекс (ВПК) забит заказами. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

По его мнению, из-за того, что американские компании зарабатывают, Вашингтон заинтересован в продолжении ведения боевых действий на Украине. Армия США не несет потери, продолжил он, значит потери идут в другом месте.

«Им их совершенно не жалко. И война до последнего украинца их нисколько не пугает», — сказал политик.

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Ранее Медведев назвал президента США Джо Байдена заложником Украины. По его словам, американский лидер вовлечен в ситуацию на Украине «ментально, политически и экономически», что связало ему руки. Также политик выразил мнение, что глубокая вовлеченность Байдена в украинский конфликт является позорной для главы «столь большой великой державы, такой как США».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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