Под Тулой пройдет историко-литературный фестиваль «Война и Мир»

Историко-литературный фестиваль «Война и Мир» пройдет в усадьбе Толстого

В родовом имении Толстых под Тулой пройдет историко-литературный фестиваль «Война и Мир». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея-усадьбы Толстого «Ясная Поляна».

Мероприятие состоится в Чернском районе Тульской области в субботу, 26 августа, и будет приурочено ко дню рождения писателя, которое отмечается 28 августа по старому стилю.

«Гостей фестиваля ждет насыщенная культурная программа: экскурсии по территории музея "Никольское-Вяземское", военно-историческая реконструкция сражения под Кульмом 1813 года с участием клубов "Служивый", "Севский пехотинец" и "Орловская пехота", мастер-классы по ткачеству, изготовлению традиционных кукол, оберегов, экологического гобелена и открыток», — рассказали в музее.

Кроме того, посетители смогут увидеть выступления местных фолк-коллективов.

Ранее сообщалось, что в Туле в начале осени пройдет мультижанровый фестиваль под открытым небом «Оживший город».