Белоруссия собралась закупить зерно за рубежом

Министр Бартош: Белоруссия собирается закупить за границей 1 млн тонн зерна

Власти Белоруссии собираются закупить за границей один миллион тонн зерна, так как ожидается, что урожай зерновых в 2023 году будет хуже предыдущего. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Сергей Бартош в эфире телеканала ОНТ.

«У нас его (зерна — примечание «Ленты.ру») есть достаточно, но создать подушку безопасности все-таки необходимо, поэтому мы планируем порядка миллиона тонн, и президент это поручил, закупить извне. Все-таки мы не знаем, каким будет следующий год, поэтому подушка безопасности должна быть», — объяснил Бартош.

Министр добавил, что в текущем году были сложные погодные условия, однако несмотря на это часть хозяйств смогла превзойти прошлогодние результаты. По его словам, республика обеспечила свою продовольственную безопасность.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина зарезервировать для него 500 тысяч тонн зерна «на всякий случай». Он добавил, что республика может при необходимости нарастить поставки молочной и мясной продукции на рынок РФ.