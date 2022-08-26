Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Лукашенко попросил Путина отложить 500 тысяч тонн зерна «на всякий случай»

Лукашенко попросил Путина зарезервировать для него 500 тысяч тонн зерна «на всякий случай»

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина зарезервировать для Белоруссии 500 тысяч тонн зерна. Об этом пишет БЕЛТА.

«Говорит, да ты не волнуйся: миллион продадим, и по сходным ценам», — пересказал Лукашенко разговор с Путиным. По словам белорусского президента, он попросил отложить зерно «на всякий случай, ведь Беларусь в нынешнем году соберет и свой хороший урожай».

Лукашенко добавил, что его страна может при необходимости нарастить поставки молочной и мясной продукции на российский рынок. Также он сказал, что у Минска не будет проблем с наличием финансов для закупки энергоносителей, в том числе благодаря поступлению валютной выручки от экспорта продовольствия в размере семи миллиардов долларов. «Все будем бегать, одевшись, раздевшись, но мы обеспечим свою безопасность. И продовольственную. У нас все есть, что нам необходимо», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент приказал больше доить коров, поскольку предприятия должны наращивать прибыль за счет эффективного производства, а не поднятия цен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кадыров попросил Путина дать чеченцам возможность закончить спецоперацию
В США призвали обуздать «агрессию» Компартии КНР
Чехия созвала срочное заседание министров энергетики стран ЕС
Назван самый популярный у покупателей тип домов в Москве
Излюбленная курортная страна россиян решила выдавать 10-летние визы туристам
Раскрыта многомиллионная стоимость свадьбы Павла Прилучного
Врач назвала простые методы защиты от вирусов и бактерий
Французский гигант продал долю в российском проекте конкуренту «Газпрома»
Украина раскритиковала Европу за медлительность
Лукашенко попросил Путина отложить 500 тысяч тонн зерна «на всякий случай»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.