Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник над Черным морем

Россия подняла Су-30, чтобы прогнать дрон-разведчик США Reaper над Черным морем

Российский истребитель Су-30 сопроводил американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Reaper над акваторией Черного моря. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

По данным ведомства, разведывательный беспилотник ВВС США приближался к государственным границам России. Отмечается, что при приближении российского самолета БПЛА выполнил разворот. В данный момент Су-30 возвращен в аэропорт базирования.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — уточняют в Минобороны.

Ранее российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО сопроводил Р-8А Poseidon ВВС Норвегии, который приближался к российской границе, нарушения воздушного пространства России не допущено.