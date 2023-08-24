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12:16, 24 августа 2023Мир

Российский истребитель вновь сопроводил норвежский военный самолет к границе

Минобороны: МиГ-31 сопроводил к границе России Р-8А Poseidon ВВС Норвегии
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО сопроводил Р-8А Poseidon ВВС Норвегии, который приближался к российской границе, нарушения воздушного пространства России не допущено. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления Минобороны России.

«24 августа 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Северного флота», — говорится в сообщении.

При приближении российского истребителя воздушный борт ВВС Норвегии выполнил разворот от границ воздушного пространства России. Отмечается, что полет МиГ-31 выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами», без опасного сближения с иностранным самолетом.

Ранее об аналогичной попытке нарушения российского воздушного пространства над акваторией Баренцева моря сообщалось в ночь на 24 августа.

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    Дмитрий Сотак
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