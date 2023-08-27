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16:11, 27 августа 2023Мир

Во Франции заявили о принесении страны в «жертву идеологическому безумию»

Лидер партии «Патриоты» Филиппо: Макрон поддерживает Украину в ущерб французам

Фото: LUDOVIC MARIN / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает Украину в ущерб интересам собственных граждан. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) сообщил лидер оппозиционной французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Наша страна и наша молодежь принесены в жертву идеологическому безумию! Хватит!» — написал он. Политик указал, что во Франции существует нехватка жилья для студентов, но Париж продолжает многомиллионную финансовую поддержку Киева, игнорируя интересы простых французов.

Ранее Филиппо раскритиковал Макрона за решение предоставить ракеты большой дальности SCALP Украине, назвав действия Парижа «безумием и бредом». Его возмутил тот факт, что страна уже потратила «целое состояние» на украинский конфликт.

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    Виктория Кондратьева
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