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22:53, 27 августа 2023Мир

Байден призвал покончить с белым превосходством в США

Джо Байден призвал остановить в США идеологию «белого превосходства»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден призвал остановить в стране идеологию «белого превосходства» на фоне очередного случая массовой стрельбы. Слова американского лидера приводятся на сайте Белого дома.

Политик отметил, что нельзя жить в стране, где темнокожие боятся за свои жизни. «Пока мы продолжаем поиски ответов, но уже сейчас мы должны ясно и жестко сказать, что белому превосходству не место в Америке», — сказал он.

По словам американского лидера, проблему нельзя замалчивать, так как молчание будет соучастием преступлению.

27 августа в американском Джэксонвилл, штат Флорида, неизвестный открыл стрельбу из винтовки AR-15 и пистолета в магазине Dollar General. Также при нападавшем был найден тактический жилет. Уточняется, что он был расистом.

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    Марина Совина
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