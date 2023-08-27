Байден призвал покончить с белым превосходством в США

Джо Байден призвал остановить в США идеологию «белого превосходства»

Президент США Джо Байден призвал остановить в стране идеологию «белого превосходства» на фоне очередного случая массовой стрельбы. Слова американского лидера приводятся на сайте Белого дома.

Политик отметил, что нельзя жить в стране, где темнокожие боятся за свои жизни. «Пока мы продолжаем поиски ответов, но уже сейчас мы должны ясно и жестко сказать, что белому превосходству не место в Америке», — сказал он.

По словам американского лидера, проблему нельзя замалчивать, так как молчание будет соучастием преступлению.

27 августа в американском Джэксонвилл, штат Флорида, неизвестный открыл стрельбу из винтовки AR-15 и пистолета в магазине Dollar General. Также при нападавшем был найден тактический жилет. Уточняется, что он был расистом.