В ранней Вселенной число активных галактик оказалось меньше ожидаемого

The Astrophysical Journal: выявлен недостаток активных ядер галактик в прошлом

Ученые Канзасского университета с помощью космического телескопа Уэбба (JWST) выявили, что активные ядра галактик, которые содержат сверхмассивные черные дыры, встречались в прошлом реже, чем предполагали астрономы ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи провели астрономический обзор Вытянутой полосы Грота (англ. Extended Groth Strip), расположенной между созвездиями Большой Медведицы и Волопаса. Галактики в этой области выглядят такими, какими они были 7-10 миллиардов лет назад. Считалось, что JWST обнаружит гораздо больше активных ядер галактик (АЯГ), чем в ходе предыдущего обзора, проведенного телескопом Spitzer. Однако число новых АЯГ оказалось небольшим.

Результаты исследования показывают, что сверхмассивные черные дыры не растут быстро, поглощают ограниченное количество материала и, возможно, не оказывают существенного влияния на родительские галактики.

Также был обнаружен дефицит пыли в галактиках Вытянутой полосы Грота, хотя массивные галактики обычно содержат обильное количество пыли из-за высоких темпов звездообразования. Предполагалось, что галактики с меньшей массой также будут иметь значительное количество пыли. Это значит, что в прошлом было гораздо меньше активных галактик с большими темпами звездообразования, и указывает на то, что Млечный Путь, возможно, не имел активного ядра в прошлом.