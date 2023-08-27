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08:22, 27 августа 2023Бывший СССР

В Черкасской области Украины произошли взрывы

В Черкасской области Украины прогремели взрывы

В ночь на воскресенье, 27 августа, в Черкасской области в центральной части Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Местные паблики сообщают о взрывах в области», — говорится в сообщении. Подробностей произошедшего, а также информации о разрушениях и пострадавших не приводится.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава областной администрации Игорь Табурец, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он уточнил, что воздушная тревога в области была объявлена в 3:33 по местному времени (совпадает с московским). Сигнал был отменен в 6:22.

Ранее на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога.

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    Марина Совина
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