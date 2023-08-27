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18:21, 27 августа 2023Спорт

«Манчестер Сити» на последних минутах победил «Шеффилд» и стал лидером АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1 и стал лидером АПЛ

Фото: Phil Noble / Reuters

«Манчестер Сити» на последних минутах обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Шеффилде и завершилась победой гостей со счетом 2:1. На 63-й минуте отличился нападающий «Сити» Эрлинг Холанд, до этого не реализовавший пенальти. На 85-й минуте Джейден Богл восстановил равенство, однако спустя три минуты Родриго Эрнандес забил решающий мяч.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» вышел в лидеры турнирной таблицы АПЛ, у горожан в активе девять очков. «Шеффилд» не набрал очков, команда располагается на 17-м месте.

Холанд с тремя забитыми мячами является одним из лидеров бомбардирской гонки АПЛ, он делит первую строчку с форвардом «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи, Солли Марчем из «Брайтона» и Брианом Мбемо, представляющим «Брентфорд». В предыдущем сезоне норвежец стал лучшим бомбардиром турнира с 36 голами.

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    Андрей Стрельцов
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