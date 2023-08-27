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08:39, 27 августа 2023Россия

В Госдуме предложили три варианта решения проблемы детских садов

Депутат Госдумы Буцкая предложила продлить время работы детских садов

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Необходимо сделать график работы детских садов более удобным для родителей. С таким призывом выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с Ura.ru.

Она обратила внимание на то, что многие детсады заканчивают работу в то же время, что и родители детей. Депутат подчеркнула, что нужно найти какое-то решение, которое позволит забирать детей без ущерба рабочему дню. В частности, она предложила продлить работу детских садов на час. Буцкая уточнила, что для этого потребуется дополнительное финансирование, поскольку у воспитателей почасовая оплата труда.

Также, продолжила она, можно открыть сады под график работы крупных компаний. «При больших производствах, бизнес-центрах, с учетом того, сколько родителей там работают, могут быть свои группы присмотра ухода. Они уже будут работать в то время, чтобы семья успевала забрать ребенка вовремя», — пояснила политик.

Кроме того, решением проблемы может стать государственная няня, которая будет присматривать за детьми в течение нескольких часов, добавила она. Буцкая отметила, что в некоторых российских регионах такая инициатива уже реализуется. «Где-то некоммерческие организации это организуют, где-то регион берет на себя. Выход находить точно надо», — заключила она.

В июне в Госдуму внесли законопроект о первоочередном праве детей медиков на место в детсадах. Уточняется, что право на приоритетное зачисление в детсады хотят предоставить детям медработников, которые оказывают первичную, скорую и скорую специализированную медицинскую помощь.

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    Марина Совина
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