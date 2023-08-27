Обнародована записка Жириновского с призывом отказаться от доллара

Чернышов обнародовал записку Жириновского с призывом отказаться от доллара

Вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов обнародовал записку основателя партии Владимира Жириновского с призывом отказаться от доллара. Она была размещена в его Telegram-канале.

Чернышов отметил, что данный текст Жириновского ранее нигде не публиковался.

В записке экс-лидер ЛДПР призывал Россию отказаться от американской валюты на фоне роста курса доллара в 2018 году, пояснил вице-спикер Госдумы. «В свете нынешних событий — совет актуальный и логичный», — счел Чернышов.

Жириновский оставил данное послание летом 2018-го, когда курс доллара продолжал расти — с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе.

«Что делать? 1) Отказ от доллара. 2) Распустить все международные организации. Пусть будет снова Лига Наций в Европе, ОАГ (Организация американских государств — прим. «Ленты.ру») в Америке, ОАЕ (Организация африканского единства — прим. «Ленты.ру») в Африке и др. Всех перевести на национальные валюты и языки», — предлагал тогда основатель ЛДПР.

Сейчас события развиваются именно по тому сценарию, который допускал Жириновский, — Россия постепенно движется к отказу от доллара, при этом альтернатив в качестве валюты для международной торговли хватает, подчеркнул Чернышов.

В июне сообщалось, что ЛДПР провела презентацию нейросети «Жириновский» на Петербургском международном экономическом форуме.