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21:37, 27 августа 2023Путешествия

Более 20 туристов пострадали в результате ДТП в Турции

TGRT Haber: 26 пассажиров туристического автобуса пострадали в ДТП в Турции

Фото: Emilie Madi / Reuters

Туристический автобус попал в ДТП в провинции Караман на юге Турции. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

В результате аварии пострадали 26 человек. Трое из них были доставлены в государственную больницу Эрменек в критическом состоянии.

11 августа сообщалось, что девять человек пострадали в аварии с экскурсионным внедорожником в Сочи. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в ДТП попал автомобиль «УАЗ». На нем водитель осуществлял туристические перевозки в Лазаревском районе курорта в селе Солохаул. По предварительной версии, владелец джипа не справился с управлением и врезался в скалу.

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    Марина Совина
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