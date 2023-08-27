Более 20 туристов пострадали в результате ДТП в Турции

TGRT Haber: 26 пассажиров туристического автобуса пострадали в ДТП в Турции

Туристический автобус попал в ДТП в провинции Караман на юге Турции. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

В результате аварии пострадали 26 человек. Трое из них были доставлены в государственную больницу Эрменек в критическом состоянии.

11 августа сообщалось, что девять человек пострадали в аварии с экскурсионным внедорожником в Сочи. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в ДТП попал автомобиль «УАЗ». На нем водитель осуществлял туристические перевозки в Лазаревском районе курорта в селе Солохаул. По предварительной версии, владелец джипа не справился с управлением и врезался в скалу.

