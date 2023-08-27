Тренер Дюбуа после боя с Усиком предложил ввести в боксе видеоповторы

Тренер Дюбуа Чарльз после боя с Усиком предложил ввести в боксе видеоповторы

Дон Чарльз, тренер британского боксера Даниэля Дюбуа, оценил итоги поединка его подопечного против украинца Александра Усика. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист предложил ввести в боксе систему видеоповторов. «Где там удар ниже пояса? Технология видеоповтора используется в теннисе и футболе. Почему не сделать это и в боксе, чтобы прекратить подобные вещи? Мы столько вложили в этого боксера, а его просто кинули», — заявил Чарльз.

В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар в область живота, который рефери счел нелегальным ударом ниже пояса. После этого Усик не мог подняться с настила и был вынужден взять пятиминутный тайм-аут.

В ночь на 27 августа Усик одержал победу над Дюбуа. В девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, после которого тот не смог подняться. Рефери зафиксировал победу Усика техническим нокаутом.

