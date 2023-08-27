Неизвестный поджег релейный шкаф и задержал два российских поезда

Shot: в Новосибирске неизвестный поджег релейный шкаф на ж/д путях

Неизвестный в Новосибирске попытался поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях, из-за чего пришлось задержать два поезда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина на велосипеде в ночное время подобрался к релейному шкафу на перегоне Обь — Новосибирск-Западный. Он попытался взломать шкаф, однако у него не получилось — в итоге он решил его поджечь.

Из-за поджога сработала ложная занятость на двух путях, система стрелок дала сбой, светофоры перестали работать в обычном режиме. Из-за этого два пассажирских поезда были задержаны на полчаса.

Ранее в Омске сотрудники центра по противодействию экстремизму «Э» МВД задержали 22-летнего поджигателя из украинского «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), который ночью 4 июня кинул два коктейля Молотова в релейные шкафы на перегоне Московка — Сыропятское.