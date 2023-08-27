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19:57, 27 августа 2023Экономика

Крупнейшие мировые поставщики вооружения стали переносить бизнес в одну страну

Крупнейшие мировые поставщики вооружения стали переносить бизнес в Японию

Фото: Jamie Freed / Reuters

Крупнейшие мировые поставщики вооружения массово переносят свой азиатский бизнес в Японию на фоне подготовки Токио к увеличению оборонных бюджетов, сообщает издание Nikkei Asia.

В частности, британская компания BAE Systems к концу года собирается передать функции надзора за своими операциями в Азии из Малайзии японскому офису, а американская компания Lockheed Martin уже перенесла свою азиатскую штаб-квартиру из Сингапура в Японию. Кроме того, французская компания Thales объединилась с японской Mitsubishi в разработке и производстве миноискателей.

Журналисты отмечают, что такой приток оборонных компаний из других стран может нанести большой ущерб местным производителям, которые едва «выходят на уровень безубыточности».

В начале августа другое агентство — Kyodo — сообщило, что Минобороны Японии может запросить оборонный бюджет на 2024 финансовый год в размере рекордных 7 триллионов иен (48,92 миллиарда долларов). Кроме того, недавно Япония расширила список разрешенной к экспорту военной техники. Журналисты объясняют действия властей ухудшением ситуации с безопасностью в Восточной Азии.

В конце июня Минобороны Японии опубликовало ежегодный доклад, в котором указало на то, что Россия стала «единственной и непосредственной угрозой» для безопасности Европы. Токио беспокоит «внешняя деятельность России, ее военные тенденции и стратегическое взаимодействие с Китаем». Помимо этого, настораживает возрастающая активность Москвы на Курильских островах. В Минобороны недовольны размещением российской военной техники на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые Токио называет своими «северными территориями».

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    Софья Ермакова
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