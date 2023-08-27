В Хабаровском крае пять человек погибли из-за опрокинувшегося «КамАЗа»

МВД: в Хабаровском крае в ДТП с опрокинувшимся «КамАЗом» погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае из-за опрокинувшегося «КамАЗа». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

ЧП произошло в Солнечном районе на автодороге между поселками Харпичиан и Албазино. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего грузовик перевернулся. Находившийся за рулем мужчина и четыре пассажира скончались до приезда скорой помощи.

23 августа в Санкт-Петербурге в результате ДТП погибли четверо военнослужащих Росгвардии. Они находились в грузовике «Урал-4320», который перевозил группу бойцов 33-й бригады. Выяснилось, что на 84-м километре Кольцевой автодороги водитель впереди идущей легковой машины совершил резкое торможение, пытавшийся избежать столкновения водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. Грузовик вынесло на середину трассы, «Урал» врезался в отбойник и перевернулся.