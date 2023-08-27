Голевой пас Дзюбы помог «Локомотиву» обыграть «Сочи» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл «Сочи» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 57-й минуте с голевого паса Артема Дзюбы забил Максим Глушенков.

После шести туров РПЛ «Локомотив» с девятью очками занимает восьмое место в таблице РПЛ. «Сочи», имеющий в активе с шесть очков, опустился на 12-ю строчку.

Ранее 27 августа в матче шестого тура РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Балтику» 2:1. На 52-й минуте Сергей Бабкин вывел «Крылья» вперед, на 89-й минуте Тамерлан Мусаев восстановил равенство. Победу самарцам принес Георгий Зотов, отличившийся на 91-й минуте.