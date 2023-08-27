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16:33, 27 августа 2023Мир

Стало известно о новой тактике украинских диверсантов

Боец медчасти ОБТФ «Каскад»: украинские диверсанты маскируются под гражданских

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские диверсанты на угледарском направлении маскируются под гражданских и российских военных, заявила военнослужащая медчасти оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад» Надежда. Ее цитирует РИА Новости.

«Некоторые на гражданских машинах передвигаются, те, которых ловили, были ориентировки, что передвигались на гражданских машинах», — сказала она, добавив, что в медчасть часто поступают вызовы в ночное время, когда украинские диверсионно-разведывательные группы особенно активны.

«Они заходят с комплектами российской формы, оставляют свою форму, переодеваются и уже выходят как наши сотрудники, причем они разговаривают на русском языке», — указала военнослужащая.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян заявил, что российские военные нанесли удар по украинским диверсантами в районе поселка Садовое в Херсонской области. По его словам, украинская сторона лишилась трех лодок, а также понесла потери в живой силе.

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    Виктория Кондратьева
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