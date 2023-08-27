В Херсонской области задержан покушавшийся на российского журналиста

Силовики задержали покушавшегося на российского журналиста в Херсонской области

Силовики задержали наводчика, который передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты для покушения на автомобиль российского журналиста информационного агентства News Front в Херсонской области, передает ТАСС.

«Спустя короткое время военкор, [получивший ранения в результате атаки], сообщил о том, что силовыми структурами РФ оперативно был задержан наводчик, который дал ВСУ координаты его машины. Наводчик находился в одном из близлежащих пятиэтажных зданий», — заявили в агентстве.

Также известно, что корреспондента посекло осколками, но повреждения легкие. Медики все повреждения обработали, отметили в агентстве.

Ранее сообщалось, что на журналиста в Херсонской области совершили покушение с помощью дрона. Уточняется, что военного корреспондента атаковал FVP-дрон Вооруженных сил Украины.