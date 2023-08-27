В США назвали ожидания Вашингтона от конфликта на Украине в 2023 году

WP: США не рассчитывают на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Вашингтон не рассчитывает на дипломатическое урегулирование украинского конфликта в 2023 году, но и не ждет прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своей авторской колонке сообщил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес.

«Большинство должностных лиц США высокого ранга, по всей видимости, вместо того, чтобы искать быстрый выход в дипломатической сфере, все более убеждены в том, что нам нужно твердо поддерживать Киев», — написал колумнист.

По мнению журналиста, в американском истеблишменте считают, что «стратегическое терпение остается лучшим оружием», и не ждут, что ВСУ сможет нанести решающий удар по Российской армии до конца текущего года.

Ранее The New York Times сообщила, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский хочет усилить оборону на восточном направлении под Купянском вопреки рекомендациям США. По информации газеты, это связано с продвижением России в этом районе.