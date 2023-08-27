Нежелание ВСУ следовать совету Пентагона насчет обороны Купянска объяснили

Военный эксперт Корнев: Сырский не покидает Купянск, поскольку отвечает за него

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский хочет укрепить оборону Купянска, потому что отвечает за это направление. Так в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев объяснил, почему военачальник не хочет следовать совету Пентагона и сосредоточить силы на юге.

Все просто — Сырский отвечает за восточное направление, поэтому оно его беспокоит. Любые проблемы с восточным направлением — это его головная боль, это его основной геморрой Дмитрий Корнев военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru

По словам аналитика, ВСУ уже постепенно начали перебрасывать дополнительные силы на юг, однако часть войск все еще остается на других направлениях.

«Появление 82-й десантно-штурмовой бригады на южном направлении, на Запорожье, где Орехов, уже говорит о том, что последние резервы, самые сокровенные резервы ВСУ брошены на южное направление. Но пока они не имеют успеха. Вопрос тут в том, будет ли переброска сил масштабироваться, будут ли они усиливать те бригады, которые переброшены на юг чем-то еще. Но пока, насколько мы можем наблюдать и видеть с других направлений, в частности, с восточного направления на юг пока не перебрасываются какие-то части. Упорные бои идут и на востоке, и на юге», — объяснил он.

Как пишет The New York Times, Александр Сырский хочет усилить оборону на восточном направлении под Купянском вопреки рекомендациям США. По информации газеты, это связано с продвижением России в этом районе.

В США считают, что Украина выбрала неверную тактику контрнаступления. Вместо того чтобы стянуть больше войск на юг к Мелитополю в Запорожской области и перерезать сухопутный путь в Крым, украинские военные рассредоточили силы на востоке и юге. В Вашингтоне полагают, что это не принесет успеха ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею перебросить подразделения с востока для наступления на юге. По его словам, так Украина может потерять Славянск, Краматорск, Павлоград, Днепр и Харьков.

