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14:03, 27 августа 2023Россия

Российские войска отразили 11 атак штурмовых отрядов ВСУ на одном направлении

Минобороны: на купянском направлении российские войска отразили 11 атак ВСУ

Фото: Alex Babenko / AP

На купянском направлении в течение суток российские войска отразили 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, противник был отброшен в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР). Украинские войска потеряли до 120 бойцов, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийскую систему М777 американского производства.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский признал, что ситуация на восточном направлении остается напряженной для украинских войск.

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    Варвара Кошечкина
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