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01:22, 27 августа 2023Культура

В «Ленкоме» назвали тяжелейшей утратой смерть Панфилова

В театре «Ленком» заявили, что Панфилов был сверхталантливым и интеллигентным
Глеб Панфилов

Глеб Панфилов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В театре «Ленком» назвали режиссера Глеба Панфилова сверхталантливым и интеллигентным человеком, а его смерть — тяжелейшей утратой. Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале театра.

Там подчеркнули, что верили в возвращение на работу режиссера, пережившего геморрагический инсульт. «Мы очень надеялись и всей душой верили, что Глеб Анатольевич победит болезнь и вернется в работу — к нам, в "Ленком Марка Захарова". Увы, не случилось <...> Тяжелейшая утрата для российского театра и кино, для всех, кто влюблен в искусство», — говорится в сообщении. В «Ленкоме» также выразили соболезнования семье и коллегам режиссера.

О смерти Панфилова стало известно 26 августа. Ему было 89 лет.

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    Марина Совина
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