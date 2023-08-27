Стало известно о состоянии российского журналиста после покушения на Херсонщине

Журналист News Front получил осколочные ранения в ходе покушения на Херсонщине

Журналист информагентства News Front с позывным Лекс, которого атаковали с дрона в городе Алешки Херсонской области, не получил тяжелых травм, пишет ТАСС со ссылкой на представителей СМИ.

Он получил осколочные ранения, но все повреждения оказались легкими, раны были обеззаражена. По словам представителей News Front, пострадавший быстро покинул место, где подвергся удару.

О том, что на Херсонщине было совершено покушение на журналиста агентства, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. Как ему стало известно, на военного корреспондента сбросили разрывной снаряд с FVP-дрона ВСУ. В ходе атаки также была сильно повреждена машина журналиста.