Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:54, 27 августа 2023Интернет и СМИ

Стало известно о состоянии российского журналиста после покушения на Херсонщине

Журналист News Front получил осколочные ранения в ходе покушения на Херсонщине

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Журналист информагентства News Front с позывным Лекс, которого атаковали с дрона в городе Алешки Херсонской области, не получил тяжелых травм, пишет ТАСС со ссылкой на представителей СМИ.

Он получил осколочные ранения, но все повреждения оказались легкими, раны были обеззаражена. По словам представителей News Front, пострадавший быстро покинул место, где подвергся удару.

О том, что на Херсонщине было совершено покушение на журналиста агентства, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. Как ему стало известно, на военного корреспондента сбросили разрывной снаряд с FVP-дрона ВСУ. В ходе атаки также была сильно повреждена машина журналиста.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Нежелание ВСУ следовать совету Пентагона насчет обороны Купянска объяснили

    Власти пообещали восстановить поврежденный после атаки БПЛА дом в Курске

    Объявление в подъезде о громких утехах соседки развеселило москвичей

    Появилось видео с обвалом скалы на средневековый монастырь в Грузии

    Популярный американский ведущий попросил у Путина интервью

    Усик заявил о готовности подраться с Фьюри после победы над Дюбуа

    В Пентагоне призвали Украину меньше полагаться на БПЛА

    Россиянин более 15 раз ударил женщину ножом на глазах у отдыхающих

    Аферист представился Джоном Бон Джови и выманил у москвички крупную сумму

    В Херсонской области задержан покушавшийся на российского журналиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости