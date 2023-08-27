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21:45, 27 августа 2023Наука и техника

Ученые назвали простой способ предотвратить развитие рака

JAMA Oncology: уборка, стирка и приготовление еды снижают риск развития рака

Фото: Frank May / picture alliance / Global Look Press

Всего пять минут энергичной прерывистой физической активности в день могут снижать риск некоторых видов рака на 32 процента. Такого рода активность эквивалентна выполнению различных домашних обязанностей, таких как приготовление еды, мытье посуды и уборка квартиры, рассказали ученые Сиднейского университета, пишет JAMA Oncology.

В исследовании специалистов приняли участие 22 тысячи человек, которые носили специальные трекеры для отслеживания ежедневной физической активности. Исследование проводилось семь лет. За это время ученые собрали данные о состоянии здоровья пациентов, также более чем у 2000 человек были диагностированы различные виды онкологии.

Таким образом выяснилось, что прерывистая физическая активность продемонстрировала способность снижать риски развития любого типа рака на 18 процентов, а в случае видов рака, непосредственно связанных с недостатком активности, даже на 32 процента.

Ранее профессор и заведующая кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете Деви Шридхар назвала продукты глубокой переработки главной причиной возникновения рака у молодых людей.

По ее словам, на развитие заболевания также влияют курение, употребление алкоголя, ожирение, недостаточная физическая активность и неправильное питание.

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    Марина Совина
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