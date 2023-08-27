Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:21, 27 августа 2023Силовые структуры

Российского кинопродюсера ранили в перестрелке в его доме

Shot: продюсер Грант Палагаев ранен в перестрелке в его доме, СК возбудил дело

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В подмосковном доме российского кинопродюсера Гранта Палагаева произошла перестрелка, он получил ранение руки, а рядом с ним нашли тело мужчины с пистолетом в руке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел в доме продюсера в СНТ «Тихая Дубрава» в Одинцовском районе вечером в субботу, 26 августа. К продюсеру в гости пришли друзья. Ближе к концу вечеринки один из гостей, незнакомый Палагаеву, вытащил пистолет и выстрелил хозяину дома в руку, от чего тот потерял сознание.

Придя в себя, Палагаев увидел около себя тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением головы и левой части груди с пистолетом в руке. Сейчас его личность выясняется.

Материалы по теме:
Вооруженный мужчина в камуфляже захватил подмосковный коттедж за миллиард рублей. Спецназ взял дом штурмом
Вооруженный мужчина в камуфляже захватил подмосковный коттедж за миллиард рублей.Спецназ взял дом штурмом
22 июля 2023
«Я был в аду» Россиянин отсидел 13 лет за чужое преступление. Как спустя полвека он сумел доказать свою невиновность?
«Я был в аду»Россиянин отсидел 13 лет за чужое преступление. Как спустя полвека он сумел доказать свою невиновность?
7 августа 2023
«Он помнит, где спрятал десятки тел» Как оперативник ФСИН добился от ангарского маньяка признаний в новых преступлениях
«Он помнит, где спрятал десятки тел»Как оперативник ФСИН добился от ангарского маньяка признаний в новых преступлениях
24 августа 2023

Следственный отдел СК России по Одинцово возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (часть 1 статьи 105 УК РФ). Проводится расследование. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли пистолет и одежду. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.

Грант Палагаев продюсировал фильмы «Соловей-Разбойник» с Иваном Охлобыстиным, «Тайный город» с Павлом Прилучным, а также сам снимался в нескольких картинах. Среди его знакомых множество звезд, в том числе американская актриса Мерил Стрип.

Ранее в Нижневартовске 33-летняя местная жительница попала в аварию, а потом выстрелила из газового пистолета в другого участника ДТП. Позднее стало известно, что женщина находится в розыске. Ее судили по двум статьям, в частности за избиение, но она скрылась после назначения реального срока.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил об опасениях вести бои на территории России

    Российского кинопродюсера ранили в перестрелке в его доме

    Голевой пас Дзюбы помог «Локомотиву» обыграть «Сочи» в матче РПЛ

    Адвоката Павла Астахова не пустили в Грузию

    Заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке

    В российском городе стая собак напала на ребенка

    ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

    Названы три продукта для укрепления иммунитета

    Ученые назвали простой способ предотвратить развитие рака

    Более 20 туристов пострадали в результате ДТП в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости