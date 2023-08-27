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14:48, 27 августа 2023Мир

В Германии заявили о возможном конце карьеры Шольца

Глава ХДС Мерц заявил о возможном конце карьеры канцлера ФРГ Шольца из-за Cum-Ex

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Карьере канцлера Германии Олафа Шольца придет конец, если выяснится, что он дал ложные показания по делу Cum-Ex о финансовых махинациях руководства банка Warburg. С таким заявлением выступил лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, его цитирует РИА Новости.

«Если можно будет доказать, что канцлер солгал по налоговому скандалу с банком Warburg, то с политической точки зрения ему придет конец», — сказал парламентарий, добавив, что Шольц должен как можно скорее прояснить ситуацию, поскольку его молчание также наносит ущерб репутации всей Германии.

Об этой мошеннической схеме впервые стало известно в 2017 году благодаря расследованию международной группы журналистов. Они установили, что представители европейских финансовых элит получали десятки миллиардов евро бюджетных денег в качестве возврата налогов на дивиденды с акций, которые они никогда не платили. Германские власти утверждают, что ущерб от этой схемы для страны составил 10 миллиардов евро.

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    Глеб Бажуткин
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