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11:04, 27 августа 2023Россия

Путин поздравил ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера

Путин поздравил с Днем шахтера ветеранов и сотрудников угольной промышленности

Фото: Bart van Dijk / Unsplash

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем шахтера ветеранов и действующих сотрудников угольной промышленности. Поздравительную телеграмму от главы государства опубликовали на сайте Кремля.

В ней Путин отметил, что граждане, выбравшие эту профессию, обладают особыми свойствами характера.

«Вы посвятили себя непростой, но важной и почетной профессии, требующей исключительной компетентности и особых личных, человеческих качеств — выдержки и самоотдачи, стойкости и мужества, товарищеской взаимовыручки», — отмечается в поздравительном тексте.

По мнению российского президента, высокие нравственные принципы, сложившиеся трудовые традиции, чувство гордости за принадлежность к шахтерскому братству продолжат передаваться из поколения в поколение.

Ранее Путин поздравил Русское географическое общество с Днем географа. Он подчеркнул уникальную роль общества в развитии географии, климатологии, метеорологии и других смежных наук.

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    Анна Щербакова
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