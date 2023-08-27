Путин поздравил ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем шахтера ветеранов и действующих сотрудников угольной промышленности. Поздравительную телеграмму от главы государства опубликовали на сайте Кремля.
В ней Путин отметил, что граждане, выбравшие эту профессию, обладают особыми свойствами характера.
«Вы посвятили себя непростой, но важной и почетной профессии, требующей исключительной компетентности и особых личных, человеческих качеств — выдержки и самоотдачи, стойкости и мужества, товарищеской взаимовыручки», — отмечается в поздравительном тексте.
По мнению российского президента, высокие нравственные принципы, сложившиеся трудовые традиции, чувство гордости за принадлежность к шахтерскому братству продолжат передаваться из поколения в поколение.
Ранее Путин поздравил Русское географическое общество с Днем географа. Он подчеркнул уникальную роль общества в развитии географии, климатологии, метеорологии и других смежных наук.