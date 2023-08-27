В Минобороны сообщили об ударе по украинскому аэродрому в Киевской области

Российские силы нанесли удар по аэродрому в районе Пинчуков Киевской области

Российская армия в ночь на 27 августа нанесла удар по украинскому аэродрому в районе села Пинчуки в Киевской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области», — заявил военный.

11 августа Конашенков заявил, что Российская армия нанесла групповой удар по военному аэродрому в районе Коломыи Ивано-Франковской области. По его словам, все назначенные объекты были поражены.

