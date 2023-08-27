Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:03, 27 августа 2023Путешествия

Подросток изнасиловал 15-летнюю туристку на курорте в Греции

Dimokratiki: подросток из Италии изнасиловал 15-летнюю туристку в Греции

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Девочку-подростка из Великобритании изнасиловали на острове Халки в Греции. Об этом сообщает издание Dimokratiki.

15-летняя туристка рассказала, что 16-летний отдыхающий из Италии надругался над ней 23 августа между 04:30 и 05:00. После этого она вместе с матерью посетила местного врача.

Полиция объявила в розыск подозреваемого подростка. Пострадавшая опознала его по фотографии из социальных сетей, которую нашли правоохранители. При этом итальянец успел покинуть курорт до того, как его поймали.

Утверждается, что вместе с семьей он сел на паром до Родоса уже через несколько часов после предполагаемого изнасилования, а оттуда улетел в Италию. Расследование дела продолжается.

Ранее в Индии полиция арестовала туриста, который познакомился с женщиной в самолете по пути на Гоа, заманил ее в отель и изнасиловал.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    СК подтвердил гибель Пригожина

    Евросоюз планирует развернуть новую военную миссию в Африке

    Индия впервые за четыре года закупила у России ядерное топливо

    В ВСУ разочаровались в контрнаступлении

    Названы дата и место прощания с Глебом Панфиловым в Москве

    Легионер клуба РПЛ получил российский паспорт

    Минобороны в рамках СВО наметило три ключевых направления развития армии

    В Минобороны сообщили об ударе по украинскому аэродрому в Киевской области

    Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

    Подросток изнасиловал 15-летнюю туристку на курорте в Греции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости