Турист познакомился с женщиной по пути на Гоа и изнасиловал ее в отеле

Hindustan Times: турист изнасиловал попутчицу из самолета в отеле Гоа

Индийская полиция арестовала туриста, который в самолете по пути на Гоа познакомился с женщиной, а затем изнасиловал попутчицу в отеле. Об этом сообщило издание Hindustan Times.

Инцидент произошел 23 августа. Задержан 47-летний житель штата Гуджарат на западе Индии Лаксман Шияр (Laxman Shiyar), который приехал отдыхать на Гоа.

«Потерпевшая и обвиняемый ранее встретились во время полета и подружились. Во время разговора мужчина записал номер телефона женщины и позже поддерживал с ней связь», — рассказал заместитель начальника полиции Дживба Далви (Jivba Dalvi).

Шияр пригласил туристку в отель в деревне Ассонора, якобы чтобы показать ей местные удобства. Мужчина отвел ее в номер, изнасиловал и пригрозил, чтобы она никому не рассказывала о случившемся. Женщина обратилась к правоохранителям, и те задержали Шияра в одной из близлежащих деревень.

Ранее турист домогался 10-летней девочки в отеле на Кипре. 48-летнего британца после обращения родителей пострадавшей арестовали и отправили под суд.