Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:18, 27 августа 2023Путешествия

Российский турист упал при восхождении на Эльбрус

Турист из Краснодара сорвался с высоты 5 тысяч метров при восхождении на Эльбрус

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский турист сорвался с высоты пять тысяч метров при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

По данным ведомства, турист из Краснодара упал при восхождении на гору и получил несовместимые с жизнью травмы. На гору он взбирался в составе группы из 14 человек. Региональное управление Следственного комитета уточняет, что причиной трагедии могли стать сложные погодные условия.

В июле двое туристов сорвались со скалы на перевале Цаннер на высоте 3700 метров в горах Кабардино-Балкарии. К пострадавшим выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Отмечается, что для эвакуации россиян спасатели привлекли вертолет.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Венгрию и Польшу заподозрили в желании вторжения на Украину

    Умерла советская балерина Светлана Адырхаева

    В США проверят тысячи пилотов на пригодность для полетов

    Митингующие в Киеве призвали освободить украинских военнопленных

    В Нигере началась демонстрация против Франции

    Смертельная авария на шоссе в Москве попала на видео

    Российский турист упал при восхождении на Эльбрус

    На Украине высказались о возможности выборов

    Тренер Дюбуа после боя с Усиком предложил ввести в боксе видеоповторы

    Стало известно о сильном пожаре в Бердянске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости