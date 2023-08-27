Российский турист упал при восхождении на Эльбрус

Турист из Краснодара сорвался с высоты 5 тысяч метров при восхождении на Эльбрус

Российский турист сорвался с высоты пять тысяч метров при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

По данным ведомства, турист из Краснодара упал при восхождении на гору и получил несовместимые с жизнью травмы. На гору он взбирался в составе группы из 14 человек. Региональное управление Следственного комитета уточняет, что причиной трагедии могли стать сложные погодные условия.

В июле двое туристов сорвались со скалы на перевале Цаннер на высоте 3700 метров в горах Кабардино-Балкарии. К пострадавшим выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Отмечается, что для эвакуации россиян спасатели привлекли вертолет.