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06:34, 27 августа 2023Мир

В США сочли провальной попытку НАТО нанести поражение России

Al Binaa: проект НАТО по нанесению поражения России провалился

Фото: Omar Marques / Sopa Images / Globallookpress.com

Попытки западных стран нанести стратегическое поражение России не увенчалась успехом, заявил обозреватель Al Binaa Мухаммед Садек аль-Хусейни.

По словам журналиста, американские власти неоднократно признавали неспособность США и стран НАТО одержать верх над Россией и Китаем из-за недостатков их военной промышленности. «Американо-натовская колониальная ось начала приближаться к признанию реалий украинского Майдана и международного стратегического баланса сил», — добавил он.

Кроме того, как считает аль-Хусейни, «новые американские тенденции» говорят о военном проигрыше альянса и Вашингтона. По его мнению, это поражение будет превосходить все предыдущие, которые были нанесены мировым империям.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что НАТО ведет полноценную войну против России, «увязнув в ней по самые уши». Он отметил, что эта война ведется «руками киевского режима».

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    Марина Совина
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