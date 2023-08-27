Al Binaa: проект НАТО по нанесению поражения России провалился

Попытки западных стран нанести стратегическое поражение России не увенчалась успехом, заявил обозреватель Al Binaa Мухаммед Садек аль-Хусейни.

По словам журналиста, американские власти неоднократно признавали неспособность США и стран НАТО одержать верх над Россией и Китаем из-за недостатков их военной промышленности. «Американо-натовская колониальная ось начала приближаться к признанию реалий украинского Майдана и международного стратегического баланса сил», — добавил он.

Кроме того, как считает аль-Хусейни, «новые американские тенденции» говорят о военном проигрыше альянса и Вашингтона. По его мнению, это поражение будет превосходить все предыдущие, которые были нанесены мировым империям.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что НАТО ведет полноценную войну против России, «увязнув в ней по самые уши». Он отметил, что эта война ведется «руками киевского режима».