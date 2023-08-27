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09:53, 27 августа 2023Спорт

Промоутер Дюбуа решил оспорить результат боя с Усиком

Промоутер Дюбуа Уоррен решил оспорить результат боя с Усиком

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, решил подать апелляцию на результат боя с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает Talksport.

По мнению функционера, британец в пятом раунде не бил соперника ниже пояса. «Если бы ему позволили продолжать биться в том эпизоде, он бы победил», — заявил Уоррен. Усик после того момента взял пятиминутный перерыв.

В ночь на 27 августа Усик одержал победу над Дюбуа. В девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, после которого тот не смог подняться. Рефери зафиксировал победу Усика техническим нокаутом.

Усик защитил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 21-ю победу, он ни разу не проигрывал. 25-летний Дюбуа уступил второй раз в карьере, кроме того в его активе 19 побед.

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    Алексей Гусев
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